Филиппинец, перевоплотившийся в Ники Минаж, стал звездой интернета

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Юный житель Филиппин Аура Бригэла в рамках выступления в аналоге телепрограммы "Один в один" для детей очаровал интернет, перевоплотившись в американскую певицу Ники Минаж. Четырнадцатилетний подросток спел несколько песен хип-хоп-исполнительницы, после чего продолжил изображать американскую звезду в разговоре с членами жюри.

Такое выступление позволило Бригуэла победить в телешоу. Видеоролик с филиппинцем, размешенный на YouTube 9 апреля, уже набрал свыше полутора миллионов просмотров.

Филипинская телепрограмма Your Face Sounds Familiar была запущено в начале этого года. Дети в рамках выступлений соревнуются в мастерстве изображать звездных певцов.