СМИ: в Индии родилась девочка с сердцем наружу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В индийском штате Мадхья-Прадеш 5 апреля родилась девочка с редким врожденным пороком, из-за которого сердце ребенка оказалось снаружи, сообщает Daily Star.

Родители девочки узнали, что с ней что-то не так еще во время УЗИ, однако денег на дальнейшее обследование у пары не было.

"Мы и подумать не могли, что наш перевенец будет так страдать", — сказала мать девочки.

По оценкам медиков, шансы ребенка выжить — 50 на 50. Девочку перевели в больницу в Дели, где ее прооперирует специалист из Индийского института медицинских наук.

Эктопия сердца — то есть смещение органа в необычное место — встречается крайне редко, около одного случая на 150 тысяч. При этом 90% младенцев с таким пороком развития рождаются мертвыми или умирают в первые дни жизни.