Мэй и Трамп призвали Китай оказать давление на Северную Корею

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули важность оказания давления на КНДР со стороны международного сообщества, включая Китай.

"Премьер-министр и президент подчеркнули важность для международного сообщества, включая Китай, оказывать давление на Северную Корею, чтобы сдерживать исходящую от нее угрозу" — говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Несколько дней назад Трамп заявил, что готов к односторонним действиям против КНДР, но рассчитывает, что к ним присоединится Китай.