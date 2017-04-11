МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Жители ведущих европейских стран и Бразилии считают, что избрание президентом США Дональда Трампа негативно скажется на глобальной безопасности, показал опрос "Sputnik.Мнения".

Наибольшее беспокойство приход Трампа к власти вызвал у граждан Германии. Здесь 72% опрошенных убеждены, что его избрание угрожает мировой стабильности.

Эту точку зрения поддержали 64% французов и 60% бразильцев. С тем, что приход Трампа к власти пошатнет глобальную безопасность также согласились 55% британцев и 52% турок.

Чуть более оптимистичными оказались прогнозы жителей Италии и США — там эту точку зрения разделяют 49% и 45% респондентов соответственно.

© Sputnik Опрос: европейцы считают президентство Трампа угрозой мировой безопасности

При этом во всех странах, где проводился опрос, число пессимистично настроенных респондентов, превысило число тех, кто считает президентство Трампа благом для мировой безопасности.

В том, что избрание Трампа позитивно повлияет на мировую стабильность уверены лишь 6% французов, 8% немцев, 11% британцев и жителей Турции, а также 13% бразильцев и итальянцев. В США эта доля чуть выше – 28%.

Остальные респонденты считают, что пребывание Трампа на посту президента никак не скажется на глобальной безопасности.

В исследовании участвовали 7148 жителей Франции, Германии, Великобритании, Италии, США, Бразилии и Турции. Опрос провела 16-22 февраля одна из крупнейших международных исследовательских компаний TNS Global.