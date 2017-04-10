Минюст США назвал Левашова выдающимся спамером

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвинительное заключение в США против задержанного в Испании российского программиста Петра Левашова содержит обвинение в том, что он был одним из наиболее плодовитых распространителей нежелательной электронной почты в мире, однако ничем не подтверждает предыдущие сообщения СМИ о том, что Левашов мог быть как-то связан с "российским влиянием на выборы в США", свидетельствует текст документа, предоставленный РИА Новости министерством юстиции США.

Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. При этом уточняется, что против Левашова уже много лет назад были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия).

"Обвиняемый является одним из самых печально известных криминальных спамеров. Обвинения в мошенничестве с интернетом и электронной почтой ему были впервые предъявлены еще в восточном округе штата Мичиган более 10 лет назад… В 2009 году ему вновь были предъявлены уголовные обвинения в округе Колумбия", — говорится в обвинительном заключении.

В Мичигане Левашова подозревали в распространении спама, связанного с махинациями по акциям, а в столице США — в том, что он руководил сетью зараженных компьютеров Storm. Нынешние обвинения подписаны прокурорами 4 апреля и включают предположения, что Левашов с 2010 года руководил сетью зараженных компьютеров (ботнет) под названием Kelihos.

В тексте заключения нет предположений о том, что Левашов был как-то связан с "российским влиянием на выборы в США", которое опровергали и в Кремле, и в нынешней администрации США.

Обвинение считает Левашова выдающимся спамером и сообщает, что он уже давно фигурировал в списке "десяти худших спамеров мира", который составляет независимая организация Smaphаus. Сейчас Левашов в этом списке на шестом месте.

То обстоятельство, что Левашова хотят судить в отдаленном штате Аляска, прокуроры объясняют тем, что жертвы ботнета находились, в том числе и на Аляске.

Ранее министерство сообщило в пресс-релизе, что США приняли меры против системы зараженных компьютеров (ботнет) Kelihos, предположительно связанной с гражданином России Петром Левашовым, которого задержали в Испании по подозрению в хакерских взломах. По данным и.о. помощника министра юстиции Кеннета Бланко, операция по нарушению деятельности ботнета была успешной.

Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США.