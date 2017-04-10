Мэй и Трамп обсудили предстоящий визит Тиллерсона в Россию

ЛОНДОН, 10 апр – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп видят в предстоящем визите в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона возможность для достижения прогресса на пути к политическому урегулированию в Сирии.

"Они согласились, что визит госсекретаря Тиллерсона в Москву на этой неделе дает возможность добиться прогресса на пути к решению, которое позволит обеспечить долгосрочное политическое урегулирование", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Тиллерсон прибудет в Москву 11 апреля, на 12 апреля намечена его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон отменил визит в Москву, заявив, что до властей РФ консолидированную позицию Запада донесет Тиллерсон.