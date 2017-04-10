В Тбилиси умер советский актер Гиви Берикашвили

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Народный артист Грузинской ССР Гиви Берикашвили скончался в Тбилиси в возрасте 83 лет, сообщает Sputnik Грузия.

Актер был госпитализирован в прошлые выходные из-за жалоб на проблемы с дыханием.

Министерство культуры Грузии на официальной странице в социальной сети Facebook выразило соболезнования родным и близким артиста.

Большую часть жизни Берикашвили посвятил Тбилисскому государственному драматическому театру им. К. Марджанишвили. Он также известен своими ролями в кинофильмах "Древо желания", "Берега", "Кувшин".