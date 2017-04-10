Во Франции женщина повисла вниз головой на качелях высотой 50 метров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Париже посетительница парка аттракционов Foire du Trône чуть не погибла, катаясь на качелях "Адреналин", высотой 50 метров, сообщает издание Francebleu.
Очевидцы бросились на помощь посетительнице парка. Им удалось замедлить качели и спасти ее.
Представители Foire du Trône заявили, что девушке очень повезло. "Все могло быть куда серьезнее. Чудо, что она не пострадала", — заявили в администрации парка. Там также добавили, что аттракцион будет закрыт и демонтирован "как можно скорее".