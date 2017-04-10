Взрыва в самолете Качиньского не было, заявил бывший член комиссии

ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Взрыва в самолете бывшего президента Польши Леха Качиньского не было, заявил бывший глава подкомиссии в правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий, Мачей Ласек в эфире телеканала TVN в понедельник.

В понедельник, в седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы. Комиссия возложила вину за произошедшее на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных материалах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета произошел взрыв.

"Я знаю мнение прокуратуры — мнение центральной криминалистической лаборатории, пиротехники которой проводили исследования, брали пробы почвы, березы (с которой столкнулся самолет при снижении – ред.), имели доступ к пробам, сделанным во время эксгумации. Эти пробы исследовали — около 60 или 70 проб", — сказал Ласек.

По его словам, специалисты "однозначно исключили следы взрывчатых материалов".

Также он отметил, что "голосовой регистратор не записал звука взрыва, как и регистратор параметров не зафиксировал роста давления".

Вторую комиссию возглавляет Вацлав Берчиньский, а созвал ее министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.