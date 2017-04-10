Испанская полиция назвала Левашова одним из самых разыскиваемых хакеров

МАДРИД, 10 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Задержанный в прошлую пятницу в Испании программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов является одним из самых разыскиваемых киберпреступников, говорится в заявлении национальной полиции Испании.

"Задержанный в Барселоне гражданин является одним из самых разыскиваемых преступников. Операция (по задержанию) проходила совместно с Федеральным бюро расследований США", — говорится в сообщении. Также отмечается, что он "обвиняется в мошенничестве и в краже данных".

Телеканал RT сообщил 9 апреля, что россиянин Петр Левашов был задержан испанской полицией. Данную информацию телеканалу сообщила супруга задержанного Мария.

"По ее словам, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги Левашовы, ворвались представители правоохранительных органов Испании. В Барселоне супруги отдыхали с сыном и подругой семьи", — говорится в сообщении.

Позже задержание Левашова подтвердили в посольстве России в Мадриде и в генконсульстве России в Барселоне. В генконсульстве также отметили, что задержанному оказывается вся необходимая консульская помощь.

В понедельник полиция Испании подтвердила факт перевода Левашова из Барселоны в Мадрид, где он должен предстать перед судом по уголовным и административным делам.