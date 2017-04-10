Украинские силовики обстреляли жилой дом в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (90)

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Несколько домов и линии электропередач повреждены вследствие обстрела со стороны ВСУ поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Сегодня днем в 15.15 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, станкового противотанкового гранатомета и БМП по поселку Фрунзе", — рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что повреждения получили несколько жилых домов, а также ЛЭП.