Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Сороса

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Венгрии Янош Адер подписал закон об образовании с поправками, которые позволяют закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что венгерский парламент во вторник одобрил поправки к закону об образовании, которые позволят закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса. CEU выразил намерение оспорить конституционность данного законопроекта и бороться с ним всеми законными средствами.

Как заявил президент Венгрии Янош Адер, закон не нарушает академические свободы или международное право. Он призвал венгерское правительство провести консультации с руководством иностранных университетов, которые подпадают под новую версию закона.

Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

Фонды американского миллиардера Джорджа Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".