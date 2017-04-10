В Киеве рассказали о несостоявшейся высадке украинского десанта в Крыму

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Киевские власти рассматривали возможность проведения десантной операции в Крыму с целью срыва референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

По словам генерала, 1 марта 2014 года он вместе с заместителем начальника Главного оперативного управления Виктором Назаровым предложил "вариант реагирования на ситуацию в Крыму".

"Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и занять крымские аэродромы, усилить нашу группировку войск и провести соответствующие маневры", — заявил Муженко.

Он добавил, что 95-я бригада ВСУ должна была перехватить узкий перешеек между Крымом и Керченским полуостровом. Ей на подмогу планировалось отправить морских пехотинцев.

По словам главы генштаба, украинские десантники уже начали готовиться к операции, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины блокировал инициативу.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.