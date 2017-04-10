В Литве уволили полковника, планировавшего ремонтировать в России вертолеты

ВИЛЬНЮС, 10 апр — РИА Новости. Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис уволил с военной службы переведенного в запас бывшего главкома ВВС Литвы, полковника Аудрониса Навицкаса, который планировал ремонтировать вертолеты Ми-8Т в России, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее Кароблис подписал указ о переводе Навицкаса в запас. Временная инспекция при Минобороны констатировала, что "принимая решение ремонтировать военные вертолеты Ми-8 в России, полковник ВВС Навицкас, возможно, нарушил дисциплинарный устав литовской армии".

"Решение отстранить от должности Аудрониса Навицкаса принято на основании оценки военной разведки, в которой указано, что полковник дискредитировал министра обороны, главкома ВС, пытался дискредитировать систему обороны в целом", — говорится в сообщении. Навицкас уволен по просьбе главнокомандующего ВС Литвы.

Как отмечает Минобороны, второй департамент оперативных служб при министерстве проинформировал главнокомандующего ВС о негативных действиях экс-главкома ВВС после его перевода в запас.

"Согласно полученным данным, полковник Навицкас формировал и поддерживал негативное личное отношение служащих в системе обороны лиц к выполнению приказов командования ВС Литвы, включая и оборону государства, негативно отзывался о высшем руководстве оборонной системы", — заявили в Минобороны.

Два договора по оказанию услуг по ремонту вертолетов советского производства Ми-8Т с выигравшей конкурс литовской компанией Helisota были подписаны в октябре 2016 года. В договоре было указано, что поставщик предоставил возможность осуществить ремонтные работы российской компании. После выяснения данных обстоятельств контракт с Helisota был приостановлен.