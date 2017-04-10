Эра неопределенности. СМИ делают прогнозы о будущем отношений России и США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. После того, как США нанесли удар по аэродрому Шайрат в Сирии, отношения между Москвой и Вашингтоном вошли в стадию неопределенности, пишут западные СМИ.

Так, немецкая газета Tagesspiegel назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "черным ящиком" для Москвы.

"Российский президент столкнулся с оппонентом, который не просто выдает себя за непредсказуемого игрока, а на самом деле действует хаотично и импульсивно", — говорится в статье. По мнению автора материала, военной конфронтации между Россией и США в Сирии не будет, но сближение двух стран при президенте Трампе будет проходить намного сложнее, чем ожидалось.

Как пишет издание, российско-американские отношения ждет "эра неопределенности".

"Стратегического вектора американской политики в отношении России пока не видно. Она остается авантюрой, основанной на личном желании Трампа выровнять позиции с Кремлем и на набирающих обороты внутриполитических дебатах в США", — говорится в материале.

Британское издание The Times , в свою очередь, пишет, что Россия может ответить на действия Соединенных Штатов — например, временно разорвать дипломатические отношения или провести масштабные военные учения.

"Некоторые считают, что Кремлю хватит символических мер и наращивания антиамериканской риторики без каких-либо существенных действий", — считает автор статьи.

Немецкое издание Die Welt полагает, что американскому президенту пойдет на руку авиаудар по сирийской базе.

"Теперь Трампа не считают слишком дружелюбным по отношению к Москве, а расследование конгресса о его связях с Россией отошло на второй план", — считает автор статьи. По его словам, глава Соединенных Штатов продемонстрировал готовность к политике силы, однако Рекс Тиллерсон, который скоро приедет с визитом в Москву, из-за действий Трампа окажется в трудном положении.

По мнению корреспондента французской газеты Le Monde , надежды на нормализацию отношений между Россией и США тают. Издание пишет, что раньше Трампа в Москве "воспринимали как бунтаря, которого критикуют за его отношение к РФ". Теперь его видят как президента, которого "взяла в свои руки" его же администрация.

Журналист британской газеты The Daily Telegraph считает, что Тиллерсон может предложить России вернуться в G7 в обмен на прекращение операции в Сирии и отказ от поддержки Башара Асада. Если Кремль не пойдет на эти условия, Вашингтон наложит на Москву новые санкции, уверен автор.

США нанесли удар по аэродрому Шайрат в САР 7 апреля, мотивируя это тем, что сирийские военные якобы провели с него химическую атаку в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование. У сирийской армии нет химоружия с тех пор, как его запасы были уничтожены в рамках международных договоренностей. В 2016 году это подтвердила Организация по запрещению химического оружия.