СМИ: с лайнером Трампа опасно сблизился самолет ВВС США

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Самолет американских ВВС подлетел слишком близко к лайнеру президента США Дональда Трампа, на котором тот возвращался из Флориды в Вашингтон, сообщил в понедельник радиостанция "Голос Америки".

По его данным, инцидент произошел на подлете к столице в воскресенье вечером. Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster "появился, когда президентский лайнер готовился к посадке на базе ВВС США "Эндрюс" в штате Мэриленд".

"Экипаж президентского лайнера предпринял меры по изменению курса", — сообщает радио. Уточняется, что нет никаких данных о том, что главе государства и сопровождавшим его людям угрожала какая-либо опасность.

Журналисты президентского пресс-пула сообщали, что расстоянием между двумя самолетами составило около 300 метров.

Для сравнения, размах крыльев самолетов Boeing 747-200B, используемых в качестве американского "борта номер один" — около 60 метров, размах крыльев Globemaster — около 52 метров.