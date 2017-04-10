СМИ: мигрант из Марокко планировал нападение на посольство России в ФРГ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Беженец из Марокко, проживающий в общине Борсдорф, федеральная земля Саксония, планировал нападение на российское посольство в Берлине, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецких правоохранительных органах.

По данным издания, марокканец, имя которого не разглашается, был арестован в субботу по подозрению в подготовке "тяжкого преступления, угрожающего национальной безопасности". Как рассказал газете источник в спецслужбах, задержанный собирался осуществить нападение на российское посольство в Берлине, "приняв участие в одной из манифестаций" на Унтер-ден-Линден.

Издание подчеркивает, что мигрант уже попадал в поле зрения спецслужб. В феврале 2017 он угрожал подорвать образовательный центр Борсдорфа.

Сообщается, что подозреваемый задержан на 14 суток. Ведется следственная проверка.