ООН назвала число беженцев из Мосула

ООН, 10 апр — РИА Новости. Более 350 тыс человек стали беженцами в Мосуле из-за боев в городе, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Бегство людей из Западного Мосула в Ираке продолжает расти, лишь за выходные 17 тысяч человек бежали из этого района", — сказал Дюжаррик.

По его словам, в общей сложности 352 тысячи человек лишились крова, из них 280 тысяч — в результате боев на западе города.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В середине февраля 2017 года премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ (группировка запрещена в России) в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что уже взяли под контроль две трети западного Мосула.