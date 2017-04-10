Во Франции запустили игру, где Меланшон "вытрясает" деньги из политиков

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон стал героем онлайн-игры, в которой герою требуется "вытрясти" как можно больше денег из соперников.

Игра под названием Fiscal Combat стилизована под те, что пользовались популярностью в эпоху 8-битных игровых приставок.

Пиксельный человечек, в котором угадывается Меланшон, идет по городу, на улицах которого встречаются известные персонажи из финансовых и политических кругов Франции.

Одним из первых в игровом поле появляется экс-министр бюджета Франции Жером Каюзак, которого признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Потом — глава МВД Кристин Лагард, в отношении которой был вынесен обвинительный вердикт по нашумевшему в стране делу о продаже Adidas. На восьмом уровне появляется экс-президент Франции Николя Саркози, следом — кандидаты в президенты — бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон и экс-премьер Франсуа Фийон.

Задача нарисованного Меланшона проста — подбираться как можно ближе к своим соперникам, хватать их за лацканы пиджаков и трясти в воздухе, пока из них не выпадут нарисованные деньги, которые пойдут на финансирование обещаний программы кандидата в президенты. "Делиться" средствами нарисованные человечки не хотят — отпускают в адрес Меланшона язвительные комментарии и дерутся, лишая главного героя жизни.

Кто играет в кандидата?



Как передает газета Monde, идея игры Fiscal Combat появилась на одном из онлайн-форумов, где встречались сторонники Меланшона.

"Все могут поиграть, развлечься, игра проста. Но в ней содержится и политический подтекст, речь идет о выполнении программы (Меланшона — ред), об энергетическом переходе… ", — отметил один из создателей игры, скрывающийся за ником Miidnight.

Вместе с тем, он рассказал, почему в игре нет персонажа, олицетворяющего еще одного кандидата в президенты — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Это смешно. У нас очень маленькая команда и поскольку Марин Ле Пен не представляет собой олигарха, я не слишком хотел ее помещать в игру. Мы поговорили и с нашим художником, а он сказал, что в любом случае не стал бы ее рисовать", — пояснил Miidnight.

Кто такой Меланшон?

Жан-Люк Меланшон — лидер движения "Непокорившаяся Франции", более 7 лет имеющий мандат евродепутата. В период с 2000 по 2002 год занимал должность министра по профессиональному образованию в правительстве Лионеля Жоспена при президенте Жаке Шираке.

В ходе первых в истории Франции теледебатов, участие в которых 4 апреля принимали все 11 кандидатов в президенты, именно Меланшон был признан наиболее убедительным кандидатом. В его поддержку выступили 25% телезрителей, тогда как Макрона поддержали лишь 21% респондентов, а Фийона — 15%.

После дебатов число избирателей, поддерживающих Меланшона, стало демонстрировать сильную положительную динамику.

Согласно обнародованному в минувшую пятницу опросу компании BVA, Меланшон и Фийон сравнялись по числу симпатизирующих французов, разделив вторую строчку рейтинга. Первую строчку разделили между собой Ле Пен и Макрон.

В воскресенье был опубликован опрос компании Kantar Sofres, который так же прочил Меланшону место за Ле Пен и Макроном. За него, по данным опроса, намеревались проголосовать 18% избирателей, тогда как на Фийона — на 1 процентный пункт меньше.