Американца оштрафовали за выгул двухметрового питона без поводка

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Южной Дакоте полиция оштрафовала местного жителя за то, что он выгуливал домашнего королевского питона без поводка, сообщает агентство Associated Press.

По словам хозяина змеи, офицер службы по контролю за животными подошел к нему во время прогулки в парке и попросил "подвязать змею веревкой". Владелец рептилии воспринял замечание как "первоапрельскую шутку", однако через некоторое время на его имя пришел штраф в размере 190 долларов "за выгул домашних животных без поводка".

Как позже выяснилось, внезапное появление двухметрового питона возмутило одного из посетителей парка и именно он обратился в полицию с просьбой проверить законность действий его хозяина.

"He was literally asking me to put a rope around my snake," Kimball said. "I was like, `Dude, no.' https://t.co/fjROBqaXLa — Music For Cougars (@musicforcougars) 9 апреля 2017 г.

Представитель службы по контролю за животными рассказала, что под действие местного законодательства попадают все без исключения домашние питомцы, а змею, по ее словам, можно было бы выводить на улицу "в специальном контейнере".