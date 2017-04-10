Польша вновь обвинила российских диспетчеров в смоленской трагедии

ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Польская комиссия, повторно исследующая причины авиакатастрофы под Смоленском, вновь возлагает вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета президент Польши Леха Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП.

Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Роль авиадиспетчеров

"Руководитель полетов не вносил поправок в курс самолета, а главное, не закрыл аэродром и не дал команды уйти на второй круг. (Диспетчер Виктор) Рыженко обманул капитана (Аркадиуша) Протащука (командир самолета польского президента — ред). относительно выхода на глиссаду. Эта информация стала причиной того, что Протащюк был уверен, что у него остается очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизить скорость снижения, чтобы иметь шанс приземлиться", — говорится в материалах второй комиссии, которая в понедельник впервые представила результаты работы.

"Пилот, очевидно, не знал, что установленная глиссада заканчивается за километр до полосы и ведет к катастрофе", — отмечает комиссия. Польские специалисты утверждают, что "Рыженко систематично подавал полякам ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы".

На прошлой неделе в преддверии годовщины смоленской трагедии генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Вторую комиссию возглавляет Вацлав Берчиньский, а созвал ее министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.

Взрыв на борту

В 2016 году польская прокуратура, несмотря на сопротивление части родственников погибших в катастрофе, приняла решение об эксгумации останков всех жертв крушения, за исключением тех, кто был эксгумирован ранее. Согласно данным СМИ, одна из целей эксгумации — выяснение, нет ли на останках следов взрывчатых веществ.

К настоящему моменту проведено почти 20 эксгумаций, в том числе Качиньского и его супруги Марии, но ни одно из вскрытий не показало наличие на останках каких-либо материалов или повреждений, свидетельствующих о взрыве на борту. Тем не менее, по мнению второй комиссии, взрыв по-прежнему остается одной из версий причин катастрофы.

Согласно данным экспертов, при работе над данной версией было взято 20 проб, и на 19 из них не выявлено никаких следов взрывчатых веществ. "На 20-й, ближайшей от центра взрыва, выявлено наличие приспособления, инициирующего термобарический взрыв", — говорится в материалах расследования. По мнению комиссии, "наиболее правдоподобной причиной взрыва было термобарическое устройство, создающее сильную ударную волну".

Согласно выводам первой комиссии, во время вскрытий не было обнаружено повреждений, характерных для взрыва или пожара. О том, что оснований считать взрыв причиной катастрофы ранее заявлял и судья Окружного суда Варшавы Павел Добош во время оглашения приговора по делу бывшего заместителя главы бюро охраны правительства (BOR) Польши генерала Павла Белавного. Последний был приговорен к 1,5 годам тюрьмы условно за организацию поездки Качиньского в Смоленск из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при планировании, организации и реализации визита.

Модель самолета

В ходе расследования эксперты создали модель самолета для проведения ряда экспериментов, имитирующих условия трагедии под Смоленском. Согласно выводам комиссии, разрушение самолета началось за 2,5 километра до взлетно-посадочной полосы и не было спровоцировано столкновением с березой, которая упоминается в отчете МАК. Согласно выводам МАК, столкновение с березой привело к разрушению левого полукрыла самолета и интенсивному кренению влево.

По мнению польских экспертов из второй комиссии, первые части самолета начали "отваливаться" гораздо выше упомянутой березы, еще на подлете к ней. Кроме того, даже в том случае, если бы самолет столкнулся с деревом и потерял часть крыла, такие повреждения не привели бы к потере пилотами контроля над Ту-154, полагают они.

Несмотря на определенные выводы, которые за год работы успела сделать новая смоленская комиссия, материалы расследования, которые были представлены в понедельник в виде фильма, заканчиваются риторическим вопросом "Что на самом деле произошло в Смоленске в 2010 году?". По словам главы комиссии Берчиньского, работа экспертов будет продолжаться до тех пор, пока не будут выяснены причины трагедии. Ранее сообщалось, что официально указание виновных в катастрофе в задачи экспертов не входит.