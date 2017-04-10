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В мире

Польша вновь обвинила российских диспетчеров в смоленской трагедии

Сюжет:
Расследование причин авиакатастрофы польского Ту-154 под Смоленском (471)
19:0610.04.2017
(обновлено: 19:08 10.04.2017)
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Сотрудник МЧС на месте крушения самолета президента Польши Качиньского. Архивное фото
© AP Photo/ Mikhail Metzel

ВАРШАВА, 10 апр — РИА Новости. Польская комиссия, повторно исследующая причины авиакатастрофы под Смоленском, вновь возлагает вину за произошедшее на российскую сторону: по мнению экспертов, авиадиспетчеры аэропорта ввели пилотов самолета президент Польши Леха Качиньского в заблуждение, сообщив неверное расстояние до ВПП.

Флаг Польши. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Согласно отчету МАК о результатах техрасследования, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

Роль авиадиспетчеров

"Руководитель полетов не вносил поправок в курс самолета, а главное, не закрыл аэродром и не дал команды уйти на второй круг. (Диспетчер Виктор) Рыженко обманул капитана (Аркадиуша) Протащука (командир самолета польского президента — ред). относительно выхода на глиссаду. Эта информация стала причиной того, что Протащюк был уверен, что у него остается очень малое расстояние до полосы. Это означало, что он должен как можно скорее снизить скорость снижения, чтобы иметь шанс приземлиться", — говорится в материалах второй комиссии, которая в понедельник впервые представила результаты работы.

Ярослав Качиньский почтил память погибших в 2010 году в результате катастрофы правительственного самолета Ту-154
© REUTERS/ Kacper Pempel
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"Пилот, очевидно, не знал, что установленная глиссада заканчивается за километр до полосы и ведет к катастрофе", — отмечает комиссия. Польские специалисты утверждают, что "Рыженко систематично подавал полякам ложные, заниженные на примерно полкилометра данные о расстоянии до полосы".

На прошлой неделе в преддверии годовщины смоленской трагедии генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не представляет возможным согласиться с выдвинутыми Польшей обвинениями в адрес российских диспетчеров, Россия будет продолжать работу по расследованию произошедшего.

Вторую комиссию возглавляет Вацлав Берчиньский, а созвал ее министр обороны Антони Мачеревич, который уже несколько лет продвигает идею о виновности России в смоленской катастрофе. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, в последнее время и в самой Польше заявления Мачеревича по данной теме называют политически мотивированными. В частности, экс-советник президента Качиньского Михал Клебер называл "ужасным" число неправдивых обвинений в адрес отчета комиссии Миллера, заявив, что доверяет данному документу и считает его наиболее вероятным сценарием событий.

Взрыв на борту

В 2016 году польская прокуратура, несмотря на сопротивление части родственников погибших в катастрофе, приняла решение об эксгумации останков всех жертв крушения, за исключением тех, кто был эксгумирован ранее. Согласно данным СМИ, одна из целей эксгумации — выяснение, нет ли на останках следов взрывчатых веществ.

Траурные мероприятия, посвященные авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском
© РИА Новости. Олег Минеев
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К настоящему моменту проведено почти 20 эксгумаций, в том числе Качиньского и его супруги Марии, но ни одно из вскрытий не показало наличие на останках каких-либо материалов или повреждений, свидетельствующих о взрыве на борту. Тем не менее, по мнению второй комиссии, взрыв по-прежнему остается одной из версий причин катастрофы.

Согласно данным экспертов, при работе над данной версией было взято 20 проб, и на 19 из них не выявлено никаких следов взрывчатых веществ. "На 20-й, ближайшей от центра взрыва, выявлено наличие приспособления, инициирующего термобарический взрыв", — говорится в материалах расследования. По мнению комиссии, "наиболее правдоподобной причиной взрыва было термобарическое устройство, создающее сильную ударную волну".

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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Согласно выводам первой комиссии, во время вскрытий не было обнаружено повреждений, характерных для взрыва или пожара. О том, что оснований считать взрыв причиной катастрофы ранее заявлял и судья Окружного суда Варшавы Павел Добош во время оглашения приговора по делу бывшего заместителя главы бюро охраны правительства (BOR) Польши генерала Павла Белавного. Последний был приговорен к 1,5 годам тюрьмы условно за организацию поездки Качиньского в Смоленск из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при планировании, организации и реализации визита.

Модель самолета

В ходе расследования эксперты создали модель самолета для проведения ряда экспериментов, имитирующих условия трагедии под Смоленском. Согласно выводам комиссии, разрушение самолета началось за 2,5 километра до взлетно-посадочной полосы и не было спровоцировано столкновением с березой, которая упоминается в отчете МАК. Согласно выводам МАК, столкновение с березой привело к разрушению левого полукрыла самолета и интенсивному кренению влево.

Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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По мнению польских экспертов из второй комиссии, первые части самолета начали "отваливаться" гораздо выше упомянутой березы, еще на подлете к ней. Кроме того, даже в том случае, если бы самолет столкнулся с деревом и потерял часть крыла, такие повреждения не привели бы к потере пилотами контроля над Ту-154, полагают они.

Несмотря на определенные выводы, которые за год работы успела сделать новая смоленская комиссия, материалы расследования, которые были представлены в понедельник в виде фильма, заканчиваются риторическим вопросом "Что на самом деле произошло в Смоленске в 2010 году?". По словам главы комиссии Берчиньского, работа экспертов будет продолжаться до тех пор, пока не будут выяснены причины трагедии. Ранее сообщалось, что официально указание виновных в катастрофе в задачи экспертов не входит.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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vfbmn
Вполне предсказуемая старая песня. Поляки о своем, о главном.
19:30
10.04.2017
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