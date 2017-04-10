Суд в Осло арестовал россиянина по делу об обороте взрывчатки

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Окружной суд Осло арестовал 17-летнего россиянина, которого задержали после того, как он оставил маломощное самодельное взрывное устройство в одном из районов города, сообщила телекомпания NRK.

Дело рассматривалось за закрытыми дверями по просьбе полицейской службы безопасности. Молодой человек останется под стражей в течение двух недель. Ему запрещено общение с прессой и посещения.

По словам адвоката задержанного Осе Карине Сигмонд, полиция не могла запросить больше двух недель ареста, поскольку ее подзащитному не исполнилось 18 лет.

Она добавила, что молодой человек не признает себя виновным, не подтверждает связь с радикальными группировками и просил освободить его.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Взрывотехники совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который находится в статусе просителя убежища.

Как заявили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Адвокат задержанного объяснила случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ.