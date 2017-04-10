Шуфутинский назвал глупостью внесение его данных в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский певец Михаил Шуфутинский считает "глупостью и ерундой" внесение его данных в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

"Я пока не очень понял, куда меня внесли, в какие списки, вроде как нарушил какие-то украинские законы. А вообще, на Украине я бывал много-много раз, у меня корни оттуда, у меня там очень много друзей. Я когда из Америки вернулся не почувствовал, что это какая-то другая страна, это недавно началось. Крым — чудесная часть моей жизни, я там часто бывал ребенком с папой и мамой, потом студентом ездил летом на каникулах играть в крымских ресторанах, потом — на гастроли. Ну не хотят они, чтобы я выступал, значит и я не хочу туда ездить, я езжу туда, где меня ждут", — сказал РИА Новости Шуфутинский.

Певец отметил, что несколько дней назад он выступал в Симферополе, где его очень тепло принимала публика.

"Как же я могу не ездить туда? Конечно, я буду ездить в Крым, где меня любят зрители. Это все такая ерунда. Я выступал и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Молдавии, а тут они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях" — глупость такая и ерунда полная. Но, говоря на сленге, я не парюсь", — добавил он.

Ранее сообщалось, что данные российских артистов Михаила Шуфутинского, Стаса Пьехи, певиц Бьянки и Юлианны Карауловой внесены в базу данных сайта "Миротворец" за выступления в Крыму. В базу сайта также были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже СБ Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.