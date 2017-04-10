СМИ: полицейский пострадал в потасовке у офиса "дочки" Сбербанка в Харькове

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Один полицейский пострадал во время потасовки с участниками акции протеста возле офиса украинской "дочки" Сбербанка в Харькове, сообщил телеканал "112 Украина" со ссылкой на начальника отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Елену Баранник.

Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка. Блокада ненадолго была прекращена, однако они заявили о намерении с 10 апреля снова ее возобновить. Ранее в понедельник Сбербанк сообщил о приостановке работы отделения в Харькове из-за блокирования радикалами.

"Согласно информации начальника отдела коммуникации ГУ НП в Харьковской области, полицейского с ожогами обоих глаз отправили в больницу. Ему в лицо распылили газовый баллончик", — сообщается в понедельник на сайте телеканала.

Как отметила Баранник, по состоянию на 16.41 мск столкновений возле здания банка нет. "Только утром была толкотня. Сейчас и полицейские спокойно стоят, и участники акции. В целом ситуация контролируемая", — сказала она, подчеркнув, что у нее есть данные только относительно одного полицейского, который получил ожоги глаз.

"Я не могу сказать, будет проводиться служебная проверка, при каких обстоятельствах он получил эти ожоги", — добавила представитель полиции. Баранник подчеркнула, что ни один человек еще не задержан, решается вопрос квалификации происходящего.

Ранее глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков на Украине. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.