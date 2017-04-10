СМИ Словакии хотят штрафовать за использование неофициальных названий стран

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Власти Словакии собираются штрафовать СМИ за использование неофициальных названий стран, в частности многие средства массовой информации, освещающие Brexit, получили предупреждение о том, что штраф за использование терминов "Великобритания" или "Британия" в отношении страны, чье официальное название звучит как Соединенное Королевство, составит до 6,6 тысячи евро, передает агентство Рейтер.

Цель управления по геодезии, картографии и кадастру Словакии – добиться единообразия использования названий государств в СМИ, основываясь на законе, введенном в 1995 году, спустя два года после обретения страной независимости, отмечает агентства.

В письме, направленном словацким СМИ на прошлой неделе, говорится, что "они неоднократно нарушали закон", освещая Brexit. Однако, как сообщила представительница ведомства, прежде чем штрафовать СМИ, с ними будет проведена надлежащая работа.

Однако, по информации агентства, большинство СМИ не обратили внимание на уведомление и продолжают использовать устоявшуюся терминологию.