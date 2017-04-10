Шведская прокуратура ходатайствует об аресте по делу о теракте

СТОКГОЛЬМ, 10 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции ходатайствует о том, чтобы подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме, оставался под стражей. Об этом говорится в сообщении прокуратуры для прессы.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Был задержан 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который по имеющимся подозрениям находился за рулем грузовика. По данным СМИ он уже дал признательные показания. Второго задержали в воскресенье утром.

"Подано ходатайство о заключении под стражу мужчины, которого арестовали в субботу по подозрению о совершении террористического преступления с убийством", — говорится в сообщении для прессы.

Ходатайство было передано в суд Стокгольма, слушания по делу запланированы на вторник.

В сообщении также говорится, что если прокурор решит арестовать второго мужчину, задержанного в воскресенье утром, то ходатайство по этому вопросу должно быть подано в суд не позднее середины для среды.