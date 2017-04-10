СМИ: в ходе боев в лагере беженцев в Ливане погибли восемь человек

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Не менее восьми человек, среди которых пятеро — мирные жители, погибли и 40 получили ранения в результате боестолкновений, вспыхнувших в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва в Ливане, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медиков.

Айн аль-Хилва был основан в 1948 году Красным Крестом для палестинцев, и сейчас в нем проживают, по разным данным, около 100 тысяч человек, включая беженцев из Сирии.

Как отмечает агентство, столкновения вспыхнули в минувшую пятницу между силами безопасности лагеря и исламистами, пытающимися захватить в нем влияние. Силы безопасности лагеря являются самоорганизованными, так как ливанские силовики исторически не вмешиваются в его жизнь.

По данным Франс Пресс, в качестве предосторожности власти перекрыли некоторые дороги вокруг лагеря и закрыли школы в ближайшем городе Сидон. Как передает агентство, в понедельник стрельба в Айн аль-Хильва продолжалась.