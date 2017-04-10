Блок экс-президента Армении обжалует в КС результаты парламентских выборов

ЕРЕВАН, 10 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Оппозиционный блок "Конгресс-НПА" (Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении), возглавляемый первым президентом республики Левоном Тер-Петросяном, подаст иск в Конституционный суд (КС) с требованием аннулировать результаты парламентских выборов из-за нарушений, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции НПА Левон Зурабян.

Ранее блок "Конгресс-НПА" решил оспорить законность результатов парламентских выборов и уполномочил адвоката Тиграна Егоряна представить жалобу в ЦИК, а затем в Конституционный суд с требованием признать недействительными итоги голосования. ЦИК в воскресенье отклонил требование об аннулировании результатов выборов. Решение может быть оспорено на пятый день со дня опубликования соответствующего постановления ЦИК.

"Мы сосредоточимся на нашем заявлении в Конституционный суд, которое мы считаем очень важным шагом", — сказал Зурабян журналистам.

По его словам, нарушения, зафиксированные видеокамерами на 1,5 тысяче избирательных участков, будут обоснованно представлены в КС. "Хотя особых иллюзий в отношении марионеточных ЦИК и КС мы не питаем, но мы хотя бы представим наши аргументы, доказательства, все это будет зафиксировано, и они вынуждены будут дать ответ", – приводит слова Зурабяна интернет-портал Panorama.am.

Он также назвал причины отказа политсилы от участия в предстоящих в мае выборах в Совет старейшин Еревана. "В сложившейся на сегодня в Армении ситуации политические выборы невозможны, а при таком раскладе сил мы считаем бессмысленным участие в выборах в Совет старейшин. Опыт показал, что в случае участия мы просто легитимируем избирательные взятки, давление, использование административных рычагов", — заявил Зурабян.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок "Царукян" армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%. Оппозиционный блок "Елк" ("Исход") — примерно 7,8%, партия "Дашнакцутюн" — почти 6,6%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.