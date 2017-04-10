В Афганистане ликвидировали высокопоставленного главаря ИГ*

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана в ночь на понедельник ликвидировали на севере страны высокопоставленного главаря террористической группировки "Исламское государство"*, заявил губернатор афганской провинции Сари-Пуль.

"Был убит один из высокопоставленных главарей ИГ Кари Шер Мухаммед, известный под прозвищем "лев", а также трое сопровождавших его охранников", — написал губернатор Мохаммад Захир Вахдат на своей странице в Facebook.

Как сообщил чиновник, террористы были убиты во время столкновений на земле в районе Саяд.

Ячейка ИГ в Афганистане за последние годы заметно нарастила свое влияние. В стране также продолжает действовать радикальное движение Талибан.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.