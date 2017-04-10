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В мире

Власть и радикалы на Украине: горячее равновесие

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (16)
18:4010.04.2017
(обновлено: 19:05 10.04.2017)
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Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве. 10 апреля 2017
© РИА Новости. Стрингер
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В понедельник, 10 апреля, украинские радикалы из "Национального корпуса" перешли, как и обещали, к активным действиям по блокированию офисов "дочки" российского Сбербанка — замуровали вход в филиал в Харькове и повторно центральный офис в Киеве. Месяц назад они уже блокировали офис банка, но потом прекратили акцию, предложив вкладчикам забрать деньги. Недавно Сбербанк объявил о продаже своих украинских "дочек".
Параллельно радикалы захватили здание горсовета в Полтаве, сорвали акцию "Тотальный диктант" на Украине, избили участников митинга в Одессе.

География с полицией и без

Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото: Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Нацбанк Украины ждет от Сбербанка документы по продаже "дочки"
Новый этап активности радикалов начался с Полтавы. Здесь на прошлой неделе (5 и 6 апреля) активисты Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока выступили против застройки одной из площадок города.

Немногочисленная поначалу акция быстро выросла в митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек. Позже митинг перерос в столкновение радикалов с сотрудниками частного охранного предприятия, завязалась драка. После вмешательства полиции драка прекратилась. При этом пострадали три человека — один получил ножевое ранение, другого участника столкновения ударили по голове палкой, одному из полицейских сломали нос.

Позже, 8 апреля, когда "свободовцы" захватили здание горсовета, где создали Штаб сопротивления, "спор хозяйствующих субъектов" перерос в политическую акцию. Радикалы огласили ряд требований, в том числе о проведении внеочередной сессии Полтавского горсовета.

© Фото: Полтавщина
Протест возле здания Полтавского горсовета, Украина

Как утверждает глава Полтавской городской организации "Свободы", депутат горсовета Юлиан Матвийчук, часть требований радикалов тут же была удовлетворена — от исполнения обязанностей главы полиции Полтавы временно отстранен Александр Терела. Но радикалы не собираются расходиться, настаивая на выполнении и других своих требований.

Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Радикалы заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве
В тот же день в Киеве националисты напали на офис Россотрудничества, а в Николаеве — на Академический художественный русский драматический театр. Здесь предлогом для радикальных действий стал лингвистический вопрос. 8 апреля Российский центр науки и культуры (РЦНК) предполагал провести на Украине "Тотальный диктант". Это международная акция по проверке знания русского языка, которая проходит по всему миру. На Украине участвовать в диктанте изъявили желание несколько сотен украинцев.

"У нас в Киеве на площадке РЦНК зарегистрировалось для участия в диктанте более двухсот человек", — сообщил РИА Новости директор украинского представительства Россотрудничества Константин Воробьев. Однако после того как вход в здание заблокировали радикалы, "Тотальный диктант" на Украине был отменен.

"Всех их (украинцев, пожелавших участвовать в "Тотальном диктанте". — Ред.) мы оповещаем о том, что это сейчас небезопасно… В целях обеспечения безопасности диктант не состоится, мы его отменили", — сказал РИА Новости Воробьев.

Он добавил, что "Тотальный диктант" отменили не только в представительстве РЦНК, но и на остальных киевских площадках, а также в других городах — Одессе, Харькове, Николаеве и Житомире.

Участник заполняет бланк во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости. Семен Апасов
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Организаторы "Тотального диктанта" ждут возобновления участия Украины
Кстати, в Николаеве местная поэтесса Людмила Хасхачих, пришедшая на "Тотальный диктант", пыталась объяснить радикалам, что никакой политики в акции нет, что просто жители Николаева хотят проверить свои знания русского языка. Радикалы оскорбили пожилую женщину, назвав ее "сепаратисткой", ей стало плохо, и была вызвана "Скорая помощь". Когда женщина отказалась ехать в больницу, радикалы заявили, что она "симулянт".

Противостояние радикалов и лингвистов и в Киеве, и в Николаеве продолжалось довольно долго. Однако полиция, присутствовавшая при выступлениях радикалов в Киеве и Николаеве, бездействовала, не увидев в акциях националистов "нарушений общественного порядка".

В понедельник, 10 апреля, в день очередной годовщины освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков, в одесском Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко прошло возложение цветов к монументу Неизвестному матросу. Когда представители местных органов власти ушли с официальной части мероприятия, члены одесской организации "Правого сектора"* напали на мирных граждан и начали их избивать. В конфликт быстро вмешалась полиция, из толпы правоохранители вывели несколько человек, надели на них наручники и увезли. Среди задержанных, по некоторым данным, находился и лидер одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко.

Сергей Стерненко неоднократно участвовал в потасовках, давлении на судей с целью освобождения из-под ареста его товарищей, задержанных за хулиганские действия (нападения, драки и проч.). Не раз задерживался правоохранителями, и тут же, по истечении максимум двух-трех часов, выходил на свободу, чтобы снова присоединиться к радикалам.

Нет сомнений, что и на этот раз он отделается двумя-тремя часами задержания и административным штрафом.

Рабочий очищает фасад центрального отделения дочернего предприятия Сбербанка России в Киеве от листовок. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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В Киеве радикалы начали митинг возле офиса "дочки" Сбербанка
В этот же день, 10 апреля, активные действия, направленные на блокирование украинских "дочек" Сбербанка, начались в Харькове и Киеве. Члены партии "Национальный корпус" утверждают, что продажа филиалов этого российского банка иностранным компаниям, на чем настаивали радикалы, была формальной, и они остались российскими. Националисты вновь стали блокировать офисы банковского учреждения и заявили, что "пикеты будут продолжаться, пока банк не закроется".

© РИА Новости. Стрингер
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Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Харькове. 10 апреля 2017

При этом в Харькове, в отличие от Киева, полицейские все же оттеснили радикалов от отделения Сбербанка и попытались остановить их акцию. Однако радикалы пообещали продолжение и пригрозили оказывать сопротивление органам правопорядка.

На момент публикации материала акция "Национального корпуса" в Харькове продолжается, к отделению банка на помощь полиции прибыли бойцы Национальной гвардии, движение на прилегающих улицах перекрыто. А в Киеве возле заблокированного офиса "дочки" Сбербанка радикалы установили палатки и жгут костры.

Равновесие между властью и радикалами

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017/ Yuri Gripas
МВФ обеспокоен актами вандализма в отношении российских банков на Украине
Акции радикалов, прошедшие в последние дни, однозначно показывают, что все они планируются из единого центра, хотя и проводятся разными силами — партией "Национальный корпус", всеукраинским объединением "Свобода" и партией "Правый сектор"*.

Основное направление действий радикалов — антироссийская риторика. Каждое такое действие имеет отчетливо выраженный политический характер.

В большинстве случаев полиция либо бездействует, потакая радикалам, либо действует недостаточно энергично. Так, например, в Полтаве полиция разогнала митинг националистов, переросший в драку, но бездействовала, когда радикалы захватили здание местного органа власти — горсовет.

© РИА Новости. Стрингер
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Военнослужащие и демонстранты у здания украинского филиала Сбербанка в Харькове. 10 апреля 2017

А вот в Киеве националисты и у РЦНК, и у центрального офиса украинской "дочки" Сбербанка чувствуют себя вполне уверенно: их не останавливали, не теснили и тем более не разгоняли. Поэтому очевидно, что наибольшая поддержка у националистов во власти и правоохранительной системе — в столице, меньше в Харькове, Одессе и Полтаве.

Сотрудники правоохранительных органов Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Башковитый
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В Одессе радикалы устроили потасовку в День освобождения города от фашистов
И последнее. Несомненно, что власть, прежде всего президент Петр Порошенко, Верховная рада, правительство страны, очень слабо контролируют ситуацию на местах. Радикальные группировки, партии и объединения националистического толка, чувствуя слабость власти, набирают силу, действуют организованно и целенаправленно.

Таким образом, на Украине установилось странное равновесие, при котором власть уже не может противостоять радикалам, но радикалы пока не могут захватить власть.

*Экстремистская организация, запрещена в России

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