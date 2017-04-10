Трамп выразил надежду, что власти Египта защитят христиан

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси осудил теракты в коптских церквях и выразил надежду, что власти страны защитят христианское меньшинство, сообщает Белый дом.

"Президент… передал глубочайшие соболезнования Египту и семьям, которые потеряли своих близких из-за подлых террористических нападений против христианских церквей в Вербное воскресенье. Президент Трамп осудил нападения, которые убили и ранили десятки египтян. Президент также выразил уверенность в приверженности президента ас-Сиси защите христиан и всех египтян", — говорится в сообщении.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, десятки получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Среди погибших в этом теракте числятся 16 человек, в том числе четверо сотрудников полиции, которые ценой своей жизни остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.