В офисе Терезы Мэй рассказали о будущем отношений Лондона и Москвы

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Мария Табак. Позиция Великобритании в отношении России остается прежней — "сотрудничать, но с открытыми глазами", а отмена визита главы британского МИД Бориса Джонсона связана лишь с тем, что его приоритет сейчас — работа с партнерами по G7 для обеспечения политического урегулирования в Сирии, сказал в понедельник на брифинге официальный представитель офиса премьер-министра.

Джонсон в минувшую субботу отменил визит в РФ, заявив, что его приоритет в данный момент — подготовка к встрече G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии. По данным издания, он этим занимался все выходные.

"Позиция в отношении России остается той же самой. Мы продолжаем сотрудничать с Россией с открытыми глазами и сохраняя жесткую линию", — сказал представитель офиса премьера.

"Министр решил, что его приоритет сейчас — работа с партнерами по G7, начало сотрудничества с целью обеспечения политического урегулирования в Сирии", — сказал он.