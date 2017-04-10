Мужчина впервые стал главным редактором британского Vogue

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Главным редактором модного журнала Vogue-Великобритания впервые за всю 100-летнюю историю издания стал мужчина — 45-летний Эдвард Эннинфул, сообщается на сайте издания.

Уроженец Ганы Эннинфул стал преемником возглавлявшей издание последние 25 лет Александры Шульман, которая в январе объявила, что уходит в отставку.

С 2011 года Эннинфул работал фэшн- и креативным директором в W Magazine. До этого он также работал в итальянской и американской версиях Vogue. В свою новую должность Эннинфул вступит 1 августа.

По словам главы издательства Condе Nast Джонатана Ньюхауса, Эннинфул является "влиятельной фигурой" в модном сообществе и "благодаря своему таланту и опыту в высшей степени подготовлен к тому, чтобы взять на себя ответственность за британский Vogue".