Глава Фонда госимущества Украины подал в отставку

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Игорь Билоус в понедельник подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook. © РИА Новости. Александр Максименко Перейти в фотобанк Министр финансов Украины надеется, что Нацбанк возглавит профессионал

Ранее украинское интернет-издание "Экономическая правда" сообщило, что Билоус, которого критикует премьер Украины Владимир Гройсман, собирается в отставку.

"Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины… А для меня пришло время двигаться дальше. Сначала планирую небольшой перерыв, проведу время с семьей. И вскоре вернусь к тому, чем занимался до прихода на госслужбу", — сообщил Билоус.

Билоус — бывший инвестиционный банкир, работавший в инвесткомпании SARS Capital, инвестиционном банке UBS. Также был главой инвестиционно-банковского управления компании "Ренессанс Капитал" на Украине и странах Центрально-Восточной Европы и содиректором киевского регионального офиса.

Билоус был назначен главой государственной фискальной службы, где проработал с 1 марта 2014 года по 24 февраля 2015 года. С 19 мая 2015 года является главой Фонда государственного имущества.

Фонд госимущества неоднократно анонсировал приватизацию Одесского припортового завода и ряда крупных облэнерго, однако их приватизация так и не состоялась. В последнее время работу руководства фонда активно критикует премьер Украины, обвиняя фонд в срыве приватизации.