Германия против новых бомбардировок Сирии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег США против новых бомбардировок территории, контролируемой президентом Сирии Башаром Асадом. По мнению немецкого политика, подобное решение привело бы к "эскалации конфликта и гибели многих неповинных". В Берлине ищут новую роль для ЕС в продолжающемся на Ближнем Востоке противостоянии. С точки зрения Габриеля она должна заключаться в том, чтобы уговорить Россию пойти на уступки — и завершить сирийскую войну выгодным для Запада миром.

Что на самом деле произошло в Сирии

Сразу же вслед за бомбардировками сирийской базы Эш-Шайрат 7 апреля Германия заявила о солидарности с Соединенными Штатами: по мнению канцлера Ангелы Меркель, высказанному в тот же день, Башар Асад "является единственным ответственным за ухудшение ситуации" в своей стране. Спустя два дня Габриэль дает понять, что Берлин уточнил свою позицию. Германия продолжает поддерживать Соединенные Штаты, но считает, что силовой подход американцев контрпродуктивен, поскольку способен сцементировать российско-сирийский альянс вместо того, чтобы подорвать его.

Заявления Габриэля прозвучали накануне саммита министров иностранных дел "Большой семерки" в итальянской Лукке, который открывается 10 апреля. На встрече ждут госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который спустя два дня, 12 апреля, должен будет провести переговоры в Москве. Берлин направляет Соединенным Штатам сигнал, что не готов поддерживать жесткий курс, в тот самый момент, когда Вашингтон, по-видимому, прилагает усилия к силовому давлению на Кремль.

Миролюбивая риторика Германии косвенно ставит под сомнение позицию, которую Берлин отстаивал ранее. Официально немецкие власти не сомневаются в вине Башара Асада за применение химического оружия в Сирии. Однако Габриэль считает достойным похвалы намерение Москвы "расследовать, что в действительности произошло на месте", оставляя таким образом место для разночтений.

В Берлине ждут, что Кремль отступит

Накануне, 9 апреля, у Зигмара Габриэля состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик в интервью ZDF позитивно оценил состоявшийся тогда обмен мнениями. В логике главы немецкого МИД переговоры с Лавровым оказались увязаны с гипотетическим "моментом страха", установившимся в международных отношениях. По мнению Габриэля, испуг необходимо использовать для деэскалации сирийского конфликта — через изменение позиции России. В частности, в Германии положительно восприняли слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поддержка Асада Кремлем не носит безоговорочного характера.

"Мы практически принуждаем Россию к поддержке сирийских властей, тогда как задача в том, чтобы разрушить непоколебимое доверие Москвы к Асаду", — формулирует немецкую позицию Габриель. В Берлине рассчитывают, что эффект от проведенных бомбардировок окажет воздействие также и на Иран и предлагают проведение переговоров с участием ведущих сил ближневосточной политики.

Подход "мягкого принуждения" России, заявленный Габриэлем, контрастирует с позицией его коллеги по клубу министров "Большой семерки" Бориса Джонсона. Глава МИД Великобритании отправляется на саммит в Лукку с предложением прямо противоположного характера: в ответ на применение химического оружия в Сирии ужесточить уже имеющиеся санкции против Москвы. К такому же решению склоняются и Соединенные Штаты, как заявляет постоянный представитель этой страны при ООН Никки Хейли. Впрочем, судя по заявлению Дмитрия Пескова, в Москве ставят под сомнение реальность новых санкций.

Посредник между Трампом и Путиным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в отличие от своего предшественника Франка-Вальтера Штайнмайера, не имеет репутации дружественного России государственного деятеля. Однако мягкий тон Берлина, похоже, не имеет никакого отношения к личностям. В Германии возобладала точка зрения о необходимости "общеевропейского подхода" к сирийскому кризису, который должен представлять смягченную версию американской политики. В случае если США продолжат угрожать Асаду, ЕС может представить себя в качестве доброго следователя.

Если же обострения в Сирии не последует (в пользу этого свидетельствует низкая эффективность американской воздушной атаки, не приведшей к выводу базы Эш-Шайрат из строя), Берлин, возможно, лишь более откровенно, чем другие, проговаривает американскую позицию. Добившись "момента страха", западные державы собираются взять паузу, чтобы оценить, что им будет предложено.