Задержанный в Осло россиянин является выходцем с Кавказа, сообщили СМИ

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Задержанный после обнаружения самодельного взрывного устройства в Осло 17-летний россиянин является выходцем с Кавказа, долгое время жил на севере страны в Вадсе и был членом спортивного клуба, сообщает издание Aftenposten, которое провело свое расследование.

"Семнадцатилетний молодой человек приехал в Вадсе подростком в 2010 году вместе с матерью, отцом, братьями и сестрами. Члены семьи являются российскими гражданами, выходцами с Кавказа", — отмечает издание.

Сообщается, что подросток занимался в местном клубе единоборств. По данным газеты, руководитель клуба сообщал в правоохранительные органы о том, что один из подростков может находиться в опасности из-за влияния радикальных взглядов. Именно он, по информации газеты, был задержан в Осло с самодельным взрывным устройством.

Газета указывает на то, что это уже третий случай с 2014 года, когда молодые люди из Вадсе попадают в поле зрения спецслужб из-за возможной симпатии к радикальному исламу. Двое в 2014 году отправились в Сирию в качестве наемников, как уточняет газета, оба они были выходцами с Кавказа. Они занимались в том же спортклубе, что и задержанный.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцепили, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, отметили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит серьезное наказание.