"Рейтинг одобрения Трампа резко вырос после удара по Сирии, показал опрос"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа резко увеличился после его решения нанести удар по аэродрому в Сирии, свидетельствуют данные опроса телеканала CBS News.

По данным опроса Gallup, доля довольных деятельностью президента США в конце марта составляла 35%. В настоящее время Трампа поддерживают 43% опрошенных, сообщает CBS News.

Опрос CBS News проводился с 7 по 9 апреля. В исследовании приняли участие более 1 тысячи респондентов.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Huffington Post и компании YouGov, более половины американцев (51%) поддерживают решение Трампа нанести удар по Сирии. Результаты аналогичного опроса CBS News, свидетельствуют, что президента в этом решении поддерживают 57% респондентов.

В ночь на 7 апреля Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военных пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военных.

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