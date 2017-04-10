НАТО не признала выборы в Южной Осетии

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости, Александр Шишло. В НАТО в очередной раз заявили о непризнании каких-либо выборов в Южной Осетии, которую альянс считает составной частью Грузии.

"НАТО не признает так называемые президентские выборы и так называемый референдум, которые состоялись в воскресенье в грузинском регионе Южная Осетия", — заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

По ее словам, "односторонние шаги по изменению названия или статуса региона наносят ущерб усилиям по поиску надежного урегулирования ситуации в Грузии".

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы и референдум по изменению названия республики. По предварительным данным, победу на выборах одерживает спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший более половины голосов, свыше 75% участников референдума высказались за переименование Южной Осетии в Аланию.