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В мире

Черногорский активист сжег флаг НАТО

15:4410.04.2017
(обновлено: 15:47 10.04.2017)
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Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. Архивное фото
© AFP 2017/ Savo Prelevic

БЕЛГРАД, 10 апр – РИА Новости. Черногорский гражданский активист Марко Милачич сжег в понедельник флаг НАТО перед тюремным заключением в пригороде Подгорицы, где будет отбывать наказание за участие в антиправительственных протестах.

Премьер-министр Черногории Мило Джуканович и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подписания протокола о вступлении Черногории в НАТО. Архивное фото
© AP Photo/ Virginia Mayo
Черногория идет в НАТО, но Россия эту битву не проиграла
Лидер движения "Сопротивление безнадежности" Милачич был арестован 22 марта за блокирование движения на мосту в столице страны Черногории в поддержку протеста матерей из-за снижения соцвыплат. В качестве причин своего поступка Милачич в показаниях привел призыв "огненного шара свободы", суд не оценил юмора и дал активисту 20 дней тюремного заключения, а также назначил штраф в размере 500 евро за "нарушения закона о публичных собраниях".

В понедельник осужденный прибыл к зданию тюрьмы в Спуже, где его поддержали активисты оппозиционного Демократического фронта (ДФ). Перед тем, как предать себя в руки властей, Милачич установил перед воротами исправительного учреждения крупный флаг НАТО и провел выступление для СМИ.

"Это так называемая НАТО демократия, а лучше сказать – диктатура. Они хотят, чтобы мы были полностью послушными, даже когда они нарушают законы… Очень показательна дата, когда они решили послать мне повестку для явки в тюрьму. Они решили это сделать, пока мы с коллегами работаем над инициативой о референдуме, когда мы боремся, чтобы эта власть назначила референдум о вступлении или невступлении страны в НАТО, чтобы была выполнена воля большинства жителей Черногории", — разместил портал CDN видеозапись выступления активиста.

Активист добавил, что попытка провести решение о вступлении республики в Североатлантический альянс без референдума через голосование в Скупщине (парламенте), где коалиция правящей Демократической партии социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича имеет большинство, "является невиданным насилием над Черногорией и ее гражданами". По словам Милачича, то, что власти страны называют демократией, "на самом деле называется оккупацией". Он напомнил, что 4 апреля перед зданием Генштаба Черногории "униженно и подобострастно" был поднят стяг НАТО, после чего, под аплодисменты и ободряющие возгласы собравшихся, cжег установленный им флаг.

Милачич в первую очередь известен в Черногории и за ее пределами проведением автопробега Подгорица — Брюссель, призванного от имени граждан Черногории публично заявить о необходимости проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО. Акция прошла с 20 февраля по 3 марта, ее участники преодолели путь от Подгорицы до бельгийской столицы через Косовска-Митровицу, Скопье, Белград, Баня-Луку, Загреб, Любляну, Вену, Прагу и Берлин, проводя по дороге пресс-конференции и встречи с гражданами и политиками.

К чему приведет вступление Черногории в НАТО?
Результаты
К чему приведет вступление Черногории в НАТО?

  • 13.2%

    Спровоцирует конфликт внутри страны

  • 46.3%

    Накалит и без того непростую обстановку на континенте

  • 34.1%

    Мало что изменится

  • 6.3%

    Я не слежу за этой темой
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Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года. Депутаты оппозиции, всего 39 из 81 черногорских парламентариев, бойкотируют заседания Скупщины с осени прошлого года, большинство из них требует проведения референдума по вопросу вступления в НАТО.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил 31 марта, что, согласно его ожиданиям, все страны-члены альянса завершат ратификацию протокола о вступлении Черногории в НАТО в июне этого года.

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© РИА Новости, Инфографика
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