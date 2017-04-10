Бут "ни при каком случае" не намерен подавать Трампу прошение о помиловании

БАНГКОК, 10 апр – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, не собирается подавать прошение о помиловании на имя президента США Дональда Трампа.

"Нет, ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты", — заявил Бут в понедельник РИА Новости по телефону.

Комментируя заявление своего адвоката Алексея Тарасова о том, что с недавним отказом верховного суда в рассмотрении апелляции на решения судов первой и второй инстанции по его ходатайству о пересмотре дела правовые механизмы в деле исчерпаны, Бут сказал, что поднять вопрос о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами можно и в будущем, с новой аргументацией.

"По выяснении и подтверждении новых фактов всегда есть возможность подать новое ходатайство о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, и это зависит, конечно, от адвокатов и от тех фактов, которые они смогут найти. Фактов таких, надо сказать, может быть очень много, главное здесь – как их искать и где найти финансирование", — сказал он.

Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и обвинен в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота зенитных ракет на основании скрытно записанного разговора с платными информаторами правительства США, представившимися россиянину, как посланники леворадикальной колумбийской организации FARC, которая до недавнего времени считалась в США террористической. После длительного судебного разбирательства об экстрадиции из Таиланда в США Бут был вывезен в Америку с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал россиянина виновным и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30.