Названа причина задержания в Испании российского программиста

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов задержан испанской полицией по подозрению в причастности к "вмешательству" в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в судебных органах.

Как сообщил агентству источник, Левашов "подозревается в участии в хакерских взломах в ходе предвыборной кампании в США". По его словам источника, Вашингтон может в течение 40 дней после задержания Левашова представить испанским властям запрос об экстрадиции, который после этого будет рассмотрен судом Испании.

Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Испании, Левашов был задержан по международному запросу. Сотрудница пресс-службы также отметила, что Левашов "был переведен в Мадрид, где предстанет перед судом по уголовным и административным делам".

В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным ранее в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

В Москве обвинения в хакерских атаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к ним с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс, в свою очередь, потребовал от спецслужб ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".