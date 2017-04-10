В Вильнюсе прошла акция протеста против продления учебного года

ВИЛЬНЮС, 10 апр — РИА Новости. Акция протеста против продления учебного года, предложенного ранее министерством образования Литвы, состоялась в понедельник в Вильнюсе, передает корреспондент РИА Новости.

Предложение о продлении учебного года на две недели внесено в программу правительства, минобразования указывает, что продление учебного года повысит качество образования учеников. Ранее министр образования Литвы Юргита Петраускене сообщила, что учебный год планируется продлить на 10-15 дней.

Около 400 человек у здания министерства образования в Вильнюсе выразили недовольство в связи с предложением минобразования сократить каникулы и продлить учебный год.

"Ничего общего с качеством образования продление учебного года не имеет. Мы провели анализ и выяснили, что в Испании, скажем, в стране, где действует самый длинный учебный год из всех стран ЕС, там успехи учеников не выше наших. Мы, согласно успеваемости, где-то посредине находимся", — сказал РИА Новости участник акции протеста, член профсоюза работников системы образования Гинтарас Капас.

Министр образования Юргита Петраускене у здания минобразования в понедельник заявила журналистам, что от результатов учеников зависит будущее Литвы.

"Мы все хотим как можно больше отдыхать, но я считаю, от результатов учебы зависит и будущее Литвы. К сожалению, по последним результатам, наши показатели становятся все хуже, а отдыхаем мы четыре месяца в году", — сказала Петраускене.

Организатором акции протеста выступил профсоюз работников системы образования Литвы.