МИД Израиля обвинил Ле Пен в искажении правды о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. МИД Израиля осудил и назвал искажением "исторической правды" слова кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о непричастности своей страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны.

По информации агентства "Франс Пресс", лидер партии "Национальный фронт" накануне сказала, что не считает Францию ответственной за события "Вель д'Ив" — прокатившуюся по стране в 1942 году кампанию арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти. В то время часть Франции была оккупирована войсками нацистской Германии, в другой части был установлен коллаборационистский режим Виши.

"Израиль осуждает слова Марин Ле Пен о том, что Франция не несет ответственности за депортацию евреев с ее территории во время Холокоста. Это декларация противоречит исторической правде", — говорится в заявлении израильского внешнеполитического ведомства.

МИД напомнил, что признание вины за гибель соотечественников-евреев, в преследовании которых участвовали местные коллаборационистские власти, зафиксировано в заявлениях "сменявших друг друга президентов Франции".

"Это признание лежит в основе ежегодных мероприятий в память о депортации евреев из Франции, и изучения Холокоста в системе образования — важных составляющих борьбы с антисемитизмом, который, к сожалению, вновь поднимает голову", — заявил МИД Израиля.