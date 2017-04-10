Силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
По данным оборонного ведомства республики, ВСУ используют беспилотники для ведения разведки и корректировки огня по территории ЛНР.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", — уточнил Марочко.
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