Силовики активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (89)

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку в районе ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Пролеты беспилотных летательных аппаратов зафиксированы в районах населенных пунктов (под контрольных ЛНР — ред.) Молодежное, Вергулевка, Шишково", — рассказал спикер.

По данным оборонного ведомства республики, ВСУ используют беспилотники для ведения разведки и корректировки огня по территории ЛНР.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению", — уточнил Марочко.

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