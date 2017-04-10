Бут сравнил команду Трампа с Арлекином, неудачно сбежавшим от Карабаса

БАНГКОК, 10 апр – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости в понедельник сравнил администрацию Трампа с Арлекином, неудачно бежавшим из кукольного театра Карабаса Барабаса.

"Тут напрашивается аналогия с Арлекином, который сбежал из кукольного театра Карабаса Барабаса, но это продолжалось недолго, его поймали, привязали к нему все те же веревочки и снова стали его показывать публике, дергая за эти веревочки и заставляя исполнять танцы, поставленные хозяевами театра. Хотя, конечно, это может быть и упрощением", — сказал россиянин, комментируя действия новой американской администрации в последние недели.

Говоря о надеждах на изменения в его судьбе, которые он и его защита могли питать при приходе к власти администрации Трампа, Бут выразил глубокое сомнение в их обоснованности.

"Думаю, что все надежды надо свернуть, перевязать бечевкой и положить куда-нибудь очень далеко. Надежд никаких не будет: посмотрите, что происходит с Трампом – предвыборная риторика это одно, и американский народ поддержал Трампа именно в силу этой риторики, но когда администрация Трампа пришла к власти, нового президента тут же связали по рукам и ногам", — сказал Бут.

Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб и обвинен в подготовке сговора с целью убийства американских граждан, материальной поддержки терроризма и незаконного оборота зенитных ракет на основании скрытно записанного разговора с платными информаторами правительства США, представившимися россиянину, как посланники леворадикальной колумбийской организации FARC, которая до недавнего времени считалась в США террористической. После длительного судебного разбирательства об экстрадиции из Таиланда в США Бут был вывезен в Америку с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства. Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка признал россиянина виновным и приговорил его к 25 годам тюремного заключения.

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