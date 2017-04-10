Мадрид подтвердил наличие международного запроса на арест россиянина

МАДРИД, 10 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Программист из Санкт-Петербурга Петр Левашов был задержан в прошедшую пятницу по международному запросу, подтвердили РИА Новости в пресс-службе полиции Испании в понедельник.

"В настоящий момент мы лишь можем подтвердить, что в прошлую пятницу российский гражданин был задержан сотрудниками отдела технологических расследований и сотрудниками главного управления полиции Барселоны", — заявила сотрудник пресс-службы.

"Задержание было произведено согласно международному запросу", — отметили в пресс-службе, не уточнив, от какой страны исходил данный запрос. Сотрудница пресс-службы также отметила, что Левашов "был переведен в Мадрид, где предстанет перед судом по уголовным и административным делам".

Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США.