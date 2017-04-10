Политолог подвел итоги выборов в Южной Осетии
15:0410.04.2017
(обновлено: 15:05 10.04.2017)
8001
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Результаты выборов в Южной Осетии – это сигнал для дальнейшего сближения республики с РФ, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Результаты выборов в Южной Осетии следует рассматривать как сигнал для дальнейшего сближения Южной Осетии и России", — сказал он РИА Новости.
"Анатолий Бибилов известен своей последовательной позицией по прямому присоединению Южной Осетии к России, как активный сторонник нового договора с РФ. Поэтому нельзя исключать новых стимулов для процесса дальнейшей интеграции двух стран", — отметил политолог.
В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы спикер парламента Анатолий Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Глава ЦИК республики Белла Плиева, ссылаясь на предварительные итоги избиркома, заявила, что Бибилов набирает в первом туре 57,98% голосов, Тибилов — 30%, Гаглоев — 11,01%. Для победы кандидату необходимо получить более половины всех голосов.
Подробнее о процедуре выборов президента в Южной Осетии читайте в справке РИА Новости >>