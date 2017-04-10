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В мире

Новый глава Южной Осетии Бибилов: от миротворца до президента

Сюжет:
Выборы президента в Южной Осетии (40)
14:5910.04.2017
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Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Новым президентом Южной Осетии, по предварительным данным ЦИК республики, станет спикер парламента Анатолий Бибилов.

На прошедших в воскресенье выборах за него проголосовали, по предварительным данным, 57,98% голосов, а за действующего главу республики Леонида Тибилова – 30%. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо было набрать более половины голосов. Официальные результаты выборов будут опубликованы в течение пяти дней.

Президент по военной линии

Бибилов родился в столице Южной Осетии 6 февраля 1970 года. Еще в школе он выбрал военную карьеру: после восьмого класса поступил в интернат в Тбилиси с усиленной военно-физической подготовкой, затем – в Рязанское училище ВДВ.

После окончания училища распределен в 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию. Входил в сводный батальон миротворцев в Южной Осетии. После этого служил в вооруженных силах республики, командовал ротой специального назначения.

Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики
© Sputnik/ Наталья Айриян
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Итоги выборов: Южная Осетия выбрала нового президента и новое название
В 1998-2008 годах снова служил в миротворческих силах в Южной Осетии, на этот раз – в североосетинском батальоне.

В 2008 году принимал активное участие в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта с Грузией, организовывал оборону одного из районов Цхинвала, зачистку города от грузинских сил.

В октябре 2008 года назначен главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2011 году Бибилов уже баллотировался в президенты республики и тогда уступил во втором туре бывшему министру образования Алле Джиоевой. Однако вскоре Верховный суд Южной Осетии признал выборы недействительными, а по итогам прошедшего через несколько месяцев нового голосования президентом стал Тибилов.

В конце июня 2014 Бибилов стал главой парламента республики. Он возглавляет партию "Единая Осетия", которая и выдвинула его кандидатом в президенты.

Курс на Россию

В своей политике Бибилов традиционно для представителей Южной Осетии ориентируется на Россию.

"Отношения с Российской Федерацией не могут претерпеть какие-то изменения в худшую сторону. Наоборот мы их будем наращивать", — сказал он после оглашения предварительных результатов выборов.

Анатолий Бибилов после выборов президента и референдума по переименованию республики в Государство Алания
© Sputnik/ Наталья Айриян
Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России
"Договор, который мы подписали с Российской Федерацией, конечно, будет исполняться и интеграция в Российскую Федерацию будет идти", — добавил Бибилов.

Он и ранее говорил о желании объединить осетинский народ.

"Воссоединение двух Осетий, несомненно, должно произойти. Нам надо строить сильную Осетию, где будет комфортно жить не только избранным, как это сейчас, но всем без исключения гражданам. Впереди два месяца сложной предвыборной борьбы, и самое главное для нас — это четкое соблюдение всех норм закона. С уверенностью могу сказать, что я вас не подведу", — отмечал Бибилов.

Подтвердил он эту позицию и после избрания. "Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народ (с двадцатых годов)", — сказал Бибилов.

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Бибилов рассказал, как будет строить отношения Цхинвала с Москвой
Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины живут "в разных политических единицах". "Считают это абсолютно неправильным. В любом случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", — подчеркнул Бибилов.

В сфере внутренней политики он обещает в первую очередь наладить взаимодействие между всеми органами государственной власти.

"Это самая главная задача, потому что за последние три года мы наблюдали определенную напряженность между ветвями власти… Если есть порядок и взаимодействие между ветвями власти, то и народ Южной Осетии это оценит", — уверен Бибилов.

Присоединение не нужно?

Координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков считает, что в целом ждать каких-то существенных перемен после выборов в Южной Осетии не стоит.

"По крайней мере, в отношении России точно", — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

По его словам, как Бибилов, так и Тибилов "нацелены на максимально возможную интеграцию с Россией". Однако референдум о присоединении республики к РФ, считает Скаков, неактуален. "Присоединение к России зависит не только от воли народа Южной Осетии, но и от возможностей и желания России. Пока что такого нет", — подчеркнул Скаков.

Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики.
© Sputnik/ Наталья Айриян
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Эксперт не ждет изменений в политике Южной Осетии в отношении России
Он обратил внимание, что жители Южной Осетии в большинстве своем являются российскими гражданами, имеют соответствующие права, "есть программы повышения зарплат и пенсий до уровня РФ", поэтому на этом фоне присоединение Южной Осетии "совершенно не нужно и не стоит, только создаст лишние проблемы".

Тем не менее, эксперт уверен, что финансирование республики со стороны России сохранится. "Для Москвы не важно, кто будет президентом, важно, чтобы все было по закону. Так все и прошло, поэтому в данном случае я не вижу каких-либо препятствий", — считает Скаков.

Одна из немногих сфер, где возможны изменения, — кадровая. "Те кадры, которые были при Тибилове, которые во многом достались от бывшего президента Эдуарда Кокойты, видимо, будут сменены, и это только хорошо, потому что нельзя находиться у власти слишком долго. Там (в Южной Осетии — ред.) есть проблемы семейственности, клановости", — пояснил Скаков.

Подробнее о процедуре выборов президента в Южной Осетии читайте в справке РИА Новости >>

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