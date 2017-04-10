Мэй и Трюдо договорились о поддержке действий США в Сирии

ЛОНДОН, 10 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министры Великобритании и Канады договорились о совместной поддержке действий США в Сирии против применения химического оружия, говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Как отмечает пресс-секретарь офиса британского премьер-министра, между главой правительства Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Канады Джастином Трюдо в воскресенье вечером состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили события прошлой недели в Сирии.

"Они договорились о своей поддержке действий США, которые, как мы считаем, были адекватным ответом на варварское нападение с применением химического оружия со стороны сирийского режима", — говорится в сообщении.

Также, по словам представителя офиса премьер-министра, в ходе телефонного разговора была отмечена важность роли России, которая, используя свое влияние, может добиться политического урегулирования в Сирии. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон "работает в тесном сотрудничестве со своим канадским коллегой в рамках дипломатических усилий по линии G7" по выработке четкой международной позиции к предстоящему визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, отмечается в сообщении.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии в провинции Хомс, утверждая, что с него Дамаском в начале апреля якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. При этом Вашингтон не продемонстрировал никаких доказательств этого и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти, которые категорически отвергли использование химоружия, заявив, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.

По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны РФ, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.