Задержанный в Осло россиянин отказывается от встреч с дипломатами

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Семнадцатилетний россиянин, задержанный в центре Осло после того, как оставил маломощное самодельное взрывное устройство в одном из районов города, и обвиняемый по серьезной статье о незаконном хранении взрывчатых веществ, отказывается встречаться с представителями консульского отдела посольства РФ в Осло, сообщается на странице дипмиссии в Facebook со ссылкой на адвоката россиянина.

"Со слов адвоката, задержанный отказывается от любых контактов с сотрудниками консульского отдела посольства. Тем не менее, посольство официально запросило норвежские власти относительно организации встречи сотрудника консульского отдела с несовершеннолетним гражданином России", — говорится в сообщении.

При этом документы, подтверждающие российское гражданство задержанного, из полицейской службы безопасности пока не поступили. На 15.00 мск назначено судебное заседание, в ходе которого будет принято решение о мере пресечения для россиянина. На нем будет присутствовать сотрудник посольства.

"Сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с представителями полицейской службы безопасности Норвегии и адвокатом", — добавили в дипмиссии и отметили, что никаких персональных данных о задержанном или его семье сообщить пока не могут.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, отметили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит серьезное наказание.